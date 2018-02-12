Москва, 12 февраля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Требованием Белоруссии к импортёрам из стран ЕАЭС о прохождении повторной процедуры по оценке соответствия товаров (постановление правительства №666) идёт в разрез с договором о ЕАЭС. Таким образом, по мнению Евразийской экономической комиссии, Белоруссия нарушает условия этого документа. Об этом сообщает портал TUT. BY со ссылкой на заявление пресс-службы ЕЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Картошка

Из сообщения ЕЭК следует, что недавно комиссия напомнила Минску о том, что необходимо соблюдать законодательство ЕАЭС. По мнению комиссии, проводить техническое и санитарное регулирование необходимо в соответствии с нормами союза, а бороться с оборотом некачественной продукции все члены ЕАЭС должны согласовано. В комиссии также напомнили, что, подписывая договор о ЕАЭС, стороны согласились на то, чтобы не создавать дополнительных барьеров для торговли внутри союза.

В сообщении ЕЭК подчёркивается, что подписанты договора о ЕАЭ обязаны признавать аккредитации органов по оценке соответствия (в том числе органов сертификации и испытательных лабораторий (центров). Непризнание «идет вразрез с достигнутыми договоренностями по формированию единой системы технического регулирования в Союзе и является барьером на внутреннем рынке ЕАЭС».

Напомним, что постановление №666 было принято правительством Белоруссии в августе 2015 года. Из-за трёх шестёрок в номере документ окрестили «адским». Однако таковым он стал не только для СМИ, но и для импортёров ЕАЭС: постановлением в Белоруссии введена обязательная санитарно-гигиеническая экспертиза товаров, завозимых в республику из других стран. Торговые партнёры Минска из-за этих мер понесли дополнительные издержки по ранее заключённым контрактам. Поэтому история с этим постановлением стала для ЕАЭС весьма болезненной.

Многомилионные убытки понесли также украинские производители и поставщики кондитерских изделий, что послужило поводом для обвинений Минска в блокировке доступа на белорусский рынок для украинских компаний.

Добавим, что от новых мер пострадали и белорусские предприниматели. В связи с этим республиканская конфедерация предпринимательства обратилась в ЕЭК с просьбой проверить законность принятия постановления.

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Новые меры белорусских властей обсуждались 2 февраля в Алма-Ате на заседании межправительственного совета ЕАЭС. Ближе к концу мероприятия произошло небольшое землетрясение. Причём, как позднее сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, подземные толчки начались в тот момент, когда началось рассмотрение белорусского постановления №666. Медведев пошутил, что это «наводит на различные мысли», а для Белоруссии — это «сигнал божий». По завершении заседания главы правительств всех стран ЕАЭС предложили экспертам национальных правительств к апрелю этого года подготовить данные о воздействии постановления №666 на бизнес других стран ЕАЭС.

Что касается российских производителей, то в начале 2018 года они обратили внимание Дмитрия Медведева на то, что меры Белоруссии не только являются барьером для функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, но ещё и создают недобросовестную конкуренцию. Предприниматели на встрече с Медведевым отмечали, что тогда и Москве стоит изучить возможность установки дополнительных торговых ограничений.