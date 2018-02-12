Санкт-Петербург, 12 февраля, 2018, 13:42 — ИА Регнум. Органы Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР завершили расследование уголовного дела о трагическом инциденте в петербургском аэропорту «Пулково», в результате которого погибла маленькая девочка. Дело будет рассматривать Московский районный суд Санкт-Петербурга.

Szsut.sledcom.ru Аварийный трап в «Пулково»

Обвиняемым по уголовному делу по части 2 статьи 266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортного оборудования лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека), является начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания аэропорта «Пулково»). Он находится под домашним арестом.

Напомним, 28 сентября 2017 года при выходе пассажиров с борта самолета выдвижной пролет самоходного трапа обрушился, и на асфальт с высоты более трех метров упала женщина, 1973 г.р., с полуторагодовалой внучкой на руках. При падении женщина получила травмы средней тяжести, а ребенок — тяжелые черепно-мозговые травмы. Врачи оказались бессильны, и через несколько дней девочка скончалась в больнице.

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«В ходе следствия установлено, что замененный по прямому указанию обвиняемого узел — ось поворота посадочной площадки самоходного пассажирского трапа, имеет принципиальное отличие от предусмотренного заводом-производителем оригинала и обладает меньшим запасом прочности, недостаточным для обеспечения регулярных нагрузок при посадке и высадке пассажиров, а также обеспечения безопасности для жизни и здоровья людей», — заявили сегодня, 12 февраля, в Северо-Западном следственном управлении на транспорте.

Следствие по уголовному делу окончено, утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента в «Пулково» было изучено состояние пассажирской инфраструктуры в аэропортах других городов. В аэропортах Мурманска, Архангельска, Сыктывкара, Ярославля и Пскова выявлены похожие нарушения.