Калуга, 12 февраля, 2018, 13:23 — ИА Регнум. Сборная Сенегала будет готовиться к чемпионату мира по футболу-2018 года в Калуге. Такие данные представлены на официальном сайте FIFA, где опубликован список тренировочных баз команд-участниц.

Чемпионат мира по футболу — 2018

Команде из Африки предоставят новую тренировочную базу «Спутник», построенную на Тульском шоссе в Калуге специально к чемпионату. Проживать сенегальские футболисты будут в SK Royal Hotel Kaluga на Трамплинной улице.

Отметим, что новости о приезде команды Сенегала в Калугу появилась в региональных изданиях в январе 2018 года, однако в пресс-службе областного правительства её опровергали, так как изначально в городе ожидали приезда сборной Германии. Данный вопрос лоббировался региональными властями через калужский филиал концерна Volkswagen, однако футболисты выбрали спортивную базу ЦСКА в московском оздоровительном комплексе «Ватутинки». Также ходили слухи о приезде в Калугу сборной Ирана, но в итоге футболисты отправились на базу столичного «Локомотива» в подмосковную Баковку.

Примечательно, что в Калуге оказалась не востребованной футбольная база «Орбита», также специально построенная к мировому чемпионату — 2018. Возникает вопрос, зачем в городе с населением 341 тыс. человек было решено войти в программу FIFA и обязательно построить ещё две футбольные базы, помимо уже имеющихся объектов. По некоторым данным, дело в любимом детище калужского губернатора — Международном аэропорте «Калуга», недалеко от которого была построена «Орбита». Возможно, глава региона надеялся, что ЧМ-2018 поможет увеличить пассажиропоток через Калугу, запустив новые международные маршруты, так как пока сообщение не на высоте. Добавим, что на старте строительства в 2016 году проект возведения новых баз оценивался в 394 млн рублей, а во сколько он реально обошёлся бюджету на данный момент не известно.

«Я уже теперь думаю, что был не совсем прав, когда боролся за то, чтобы нам дали эти тренировочные поля, да ещё два. Где брать эти деньги сейчас, в кризис, понятия не имею», — ранее заявил губернатор Анатолий Артамонов на одном из брифингов.

Что касается футболистов из Сенегала, то по итогам жеребьёвки команда попала в группу H. В групповом турнире сенегальцы проведут следующие матчи: 19 июня встретятся в Москве с футболистами из Польши, 24 июня в Екатеринбурге с командой Японии и 28 июня в Самаре со сборной Колумбии. Стоит отметить, что сборная Сенегала по футболу занимает 23 место в рейтинге FIFA, — это самый высокий показатель среди команд Африканского континента.

Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций FIFA перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018.

Читайте также: Калужский губернатор понятия не имеет, где брать деньги