Вашингтон, 12 февраля, 2018, 13:11 — ИА Регнум. 6 февраля, вторник. «Эдмонтон» сокрушил лидера НХЛ благодаря покеру Коннора МакДэвида

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Проводящий ужасный по сравнению с прошлым сезон, «Эдмонтон» разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своём льду. На данный момент «Ойлерз» являются 23-й командой лиги по набранным очкам, фаворитом которой являются «молнии» из солнечной Тампа-Бэй с 79 очками.

Противостояние двух самых ярких центрфорвардов Коннора МакДэвида и Стивена Стэмкоса началось с быстрого гола молодого центра «Ойлерз».

Первым же численным преимуществом «Эдмонтон» свободно открыл счёт. Благодаря удалению Никиты Кучерова на второй минуте встречи абсолютно свободный от защитников МакДэвид открыл счёт, перенаправив шайбу в ворота с неточного броска Райана Строума — 1:0. Чтобы сравнять счёт, «Тампе» пришлось пережить опасную атаку в исполнении Пулюярви и Милана Лучича. Скоростной финский форвард прорвался в зону «Лайтнинг» и, обойдя ворота соперника, выкатил шайбу прямо под бросок сербского легионера из Канады Милана Лучича, но Василевский спас ситуацию. Позднее счёт на табло стал равным. Алекс Киллорн забил гол после удачного отскока шайбы от клюшки Дарнелла Нурса, несмотря на это, голевая передача всё же была засчитана на Янни Гурда — 1:1. Ближе к концу периода второе численное меньшинство «Тампы» привело к голу «Эдмонтона». Третий номер драфта 2014 года немец Леон Драйзайтль вывел «нефтяников» вперёд, отличившись голом с передачи МакДэвида.

В начале второй 20-минутки защита «Тампы» не проявила должного сопротивления шустрому Коннору МакДэвиду, который прорвался по флангу и вышел прямиком к воротам Василевского. Коннор с острейшего угла нашёл лазейку в броне голкипера «Тампы» и под ликования болельщиков «Эдмонтона» сделал счёт — 3:1 в пользу своего клуба. Следующей атакой Коннор снова подорвал трибуны, получив возможность оформить хет-трик, но Василевский не позволил изменить счёт на табло. Спустя пару минут ошибочный пас Никиты Кучерова чуть не привёл к четвёртому голу в ворота «Тампы». В середине периода оборона «Тампы» снова потерпела крах, на этот раз Василевский не смог устоять против броска Ииро Пакаринена. Слепышев отметился голевой передачей при выходе два в одного, отдав ключевую передачу на Пакаринена — 4:1. На такой печальной ноте для «молний» оканчивается второй период.

С первых секунд третьего заключительного периода фортуна обернулась в сторону «Лайтнинг». Сперва в штрафной бокс был удалён Райан Строум, благодаря чему Янни Гурд отметился заброшенной шайбой в ворота КэмаТальбо («Эдмонтон») — 4:2. Вскоре сопротивление «Эдмонтона» сломало удачную игру «Тампы» в атаке и вернуло инициативу в свои руки. Ближе к середине периода Коннор МакДэвид достиг цели в 3 заброшенные шайбы, в третий раз добившись хет-трика в своей карьере — 5:2. За шесть минут до конца курьёзный гол в ворота «Тампы» позволил оформить МакДэвиду покер и набрать пятое очко в этой встрече — 6:2. Идущий во второй половине таблицы лидеров лиги «Эдмонтон» заслужено переиграл «Тампу-Бэй», показав хоккей, который на голову отличается от игры «Тампы» в этом матче.

8 февраля, пятница: Первый гол Кучерова после 11-матчевой безголевой серии прилетел в ворота «Ванкувер Кэнакс»

После сокрушительного поражения от «Эдмонтона» «Тампе» нужно было отыгрывать потерянные два очка в следующей встрече, которая состоялась против «Ванкувер Кэнакс». Никита Кучеров довёл свою сухую серию до 11 встреч, при этом сохраняя первое место в списке бомбардиров лиги, но опустившись до третьей строчки в списке снайперов. Первое место в гонке снайперов за собой держит Александр Овечкин («Вашингтон») с 32 голами, его догоняет Евгений Малкин («Питтсбург») с 30 шайбами.

8 февраля после выездной серии игр «Тампа-Бэй Лайтнинг» возвращается на родную Амали-Арену в солнечном городе штата Флорида, Тампа-Бэй. В звёздный викенд на Амали-Арена сегодняшний соперник игроков «Тампы» — Брок Босер — заполучил звание MVP Матча Всех Звёзд 2018.

Первый период не отличился яркой игрой команд в атаке, но тайм осветился голом Никиты Кучерова. Никита Кучеров вблизи от вратаря поднял шайбу так, что крупный голкипер не смог остановить летящую в девятку шайбу. За десять секунд до конца периода новичок «Кэнакс» Брок Босер допускает ошибку и удаляется со льда, Двухминутное удаление Босера растягивается на начало следующего периода и стоит команде гола. Янни Гурд вплотную обыграл вратаря за 14 секунд до окончания численного преимущества — 2:0. В середине периода Владислав Наместников поучаствовал в голевой комбинации «молний», которую реализовал Адам Эрне. Мощным броском в одно касание он отправил шайбу в верхний угол — 3:0, Наместников проявляет себя на высоком уровне перед возможным обменом в «Оттаву». В конце периода голевая серия бросков «Тампы» продолжилась. Стивен Стэмкос отметился заброшенной шайбой с передачи Тайлера Джонсона, ударив в касание в свободный угол — 4:0. В третьем периоде надежду на сухой матч Андрея Василевского («Тампа») разрушил Брок Босер, по большей части благодаря подставленной клюшки Андрея Шустра — 4:1. Пару минутами позднее Свен Берчи поднял надежду на камбек, забросив шайбу за 10 минут до конца периода — 4:2. «Тампа» сразу же начала удерживать шайбу, что спровоцировалоДжейка Виртанена на фол и удаление в штрафной бокс. Благодаря численному преимуществу за три минуты до конца шведский защитник «молний» Виктор Хедман увеличил разрыв в счёте и заставил забыть болельщиков «Кэнакс» о камбеке — 5:2.

11 февраля, воскресенье: Великолепный сейв Василевского стал самым ярким моментом матча «Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»

Неделя фееричных матчей в исполнении лидеров НХЛ «Тампы-Бэй Лайтнинг» продолжается. 11 февраля на своём льду «Тампа» принимала «королей» из Лос-Анджелеса. «Тампа» вышла на лёд в джерси конца 90-х годов прошлого века, что символизировало выведение из оборота команды 4-го номера, под которым выступал великий Венсан Лекавалье.

На первой атаке ворота «Лос-Анджелеса» уже были покорены Стивеном Стэмкосом, благодаря неостановимому броску прямиком в девятину ворот Дарси Кемпера («Кингз») — 1:0, Янни Гурд в очередной раз набирает очки. Четырьмя минутами позднее «Кингз» создали массивную и позиционную атаку, которая была реализована Джонни Бродзински броском в одно касание — 1:1. В скором времени был совершён тот самый сейв, удививший всех любителей хоккея. Российский голкипер «Лайтнинг» спас ворота при игре в меньшинстве, предугадав ловушкой бросок Копитара. В последние секунды численного преимущества «Кингз» провели неудачную атаку, остановившуюся о Стивена Стэмкоса, за которым последовала передача в нейтральную зону. В ту же секунду из штрафного бокса вышел Алекс Киллорн, подхватил шайбу, выкатился один в ноль с вратарём и мастерски реализовал свой выход.

Уже во втором периоде фортуна снова оказывается на стороне хозяев. Седрик Пакетт послал шайбу из-за ворот во вратарскую зону, но шайба прилетела в конёк голкиперу, откуда докатилась до ворот — 3:0. Этот гол завершил выступление Кемпера в этом матче, которого заменили на Джонатана Куика. За пять минут до конца тайма Дастин Браун получает длительное удаление на пять минут, что дало крупное преимущество «Тампе-Бэй». Численное преимущество «молнии» реализовали первым же броском на 13 секунде, Никита Кучеров отличается второй матч подряд — 4:1.

Третий период хорошо начали «Кингз», сразу отыграв одну шайбу, благодаря голу Кайла Клиффорда — 4:2. Под занавес периода «Кингз» снова отличились и ещё сильнее приблизились к сравнению счёта — 4:3, экс-полевой «Миннесоты» Кристиан Фолин отметился седьмым голом за карьеру. К сожалению, защита «Лайтнинг» сломила атакующую мощь «Кингз» и сохранила счёт в свою пользу.