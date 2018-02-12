«Североамериканский тупик» для США и «плавающий» отдых: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 февраля, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- «Североамериканский тупик»: в феврале посольство США в Москве может изменить адрес;
- Право на ограничение: мобильные приложения хотят зачистить от пиратов;
- «Плавающий» отдых: в России задумались о гибком графике школьных каникул;
- Живут не по средствам: Чайка потребовал проверить расходы дагестанских чиновников;
- Курсы валют: рубль оказался под влиянием мощных факторов.