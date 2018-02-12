Нижний Новгород, 12 февраля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. В регионах России, по прогнозам Роспотребнадзора, ожидается приход эпидемии гриппа и ОРВИ, но интенсивность распространения вируса не будет слишком большой. Свои рекомендации дают не только врачи и санитарные инспекторы, но даже полиция — в частности, УМВД по Приморскому краю напоминает о «мерах индивидуальной и общественной профилактики гриппа»: «если вы не успели сделать вовремя прививку, помогут растения — адаптогены (лимонник, эхиноцея, элеутерококк)», также подчёркивая важность дезинфекционных мероприятий. В Поволжье ситуация ухудшается, образовательные учреждения уходят на карантин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru Медики

Сложная обстановка сохраняется в Прикамье, где школы и средние специальные учебные заведения закрыты на карантин с 9 по 17 февраля. Занятия ведутся в дистанционном режиме. Накануне в соцсетях появилось обращение пермских студентов к руководству края с просьбой ввести карантин в университетах, так как «в вузах болеет еще большее количество студентов, чем в школах и колледжах», но «никто не обращается в больницы, потому что пары никто пропускать просто так не может».

В ряде регионов введены ограничительные мероприятия — в частности, в Марий Эл, Саратовской и Нижегородской областях. Сложная ситуация — в Саратовской области, где ранее были полностью приостановлены занятия в десяти школах, трёх детсадах, в школе-интернате Саратова, частично приостановлены занятия в 23 классах в 11 школах и трёх дошкольных группах. В Марий Эл ограничительные мероприятия ввели в Йошкар-Оле (эпидпорог превышен на 24,2%), Волжске (на 29%) и Моркинском районе (на 29,9%), учебно-воспитательный процесс приостанавливался в 12 классах девяти школ и в 11 группах десяти детских садов. В Нижегородской области частично приостановлен учебный и воспитательный процесс в 1,4% дошкольных и общеобразовательных учреждениях региона.

Напомним, ограничительные мероприятия включают, в частности, проведение массовых мероприятий для детей в закрытых учреждениях, масочный режим (в медицинских, детских образовательных организациях, учреждениях сферы обслуживания), карантинные мероприятия в больницах, усиление дезинфекционного режима, организацию первичной медицинской помощи на дому, приостановление учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях при отсутствии 20% детей, утренний осмотр («фильтр) детей в школах и детсадах для выявления больных с признаками ОРВИ.

В Самарской области для недопущения распространения ОРВИ в детских коллективах «применяется разобщение детей при регистрации заболеваемости в учреждении выше 20%». В большинстве школ Самары карантин был введен в период с 5 по 9 февраля. Более 20 школ закрыты на карантин, еще в 50 школах распущены отдельные классы. По состоянию на 12 февраля по причине болезни школы не посещают более 8,9 тыс. детей.

Резкий рост заболеваемости — в Пензенской области. За указанный период прирост составил 39,4%, заболевших — 3593. В целом это ниже эпидпорога на 57,4%. На карантин закрыты 29 классов в 13 школах Пензы, два класса в одной из школ Кузнецкого района и одно дошкольное учреждение в Колышлейском районе.

«Следует констатировать начало активной фазы сезонного подъема заболеваемости, интенсивность которого носит умеренный характер. Зарегистрированы первые случаи лабораторно подтвержденного гриппа», — отмечают в пензенском управлении Роспотребнадзора.

Стали чаще заболевать в Мордовии, хотя заболеваемость пока ниже эпидпорога. С 29 января по 4 февраля рост число заболевших выросло по сравнению с предыдущей неделей на 11,6% — до 3831.

В Чувашии с 31 января по 8 февраля заболел 5831 человек, что ниже недельных эпидемических порогов на 56,4%. Но по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась в целом по республике на 4,6%: снижение отмечено среди всех возрастных групп, кроме подростков 15—17 лет — рост составил 23,8%. В связи с высокой заболеваемостью, в Чебоксарах приостановлен учебный процесс в трёх школах третьего класса (78 учеников), в Новочебоксарске — в пяти школах 11 классов (298 учеников). В Цивильском районе закрыт детсад на 95 воспитанников.

На этом фоне в Чувашии — всплеск заболеваемости внебольничной пневмонией. По данным оперативной информации, за неделю зарегистрировано 233 случая — это на 9,3% меньше, чем на предыдущей неделе, из них 110 случаев — среди детей до 17 лет (47,2%). Госпитализированы 226 больных.

В Оренбургской области с 29 по 4 февраля заболеваемость выросла на 7,4% и достигла 8,7 тыс. случаев, обстановка характеризуется как неэпидемическая. Во всех возрастных группах отмечается незначительное увеличение количества больных ОРВИ.