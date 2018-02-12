Москва, 12 февраля, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Правительственный законопроект об ответственности приглашающей стороны за нарушения приезжающими иностранцами сроков выезда из РФ в Госдуме поддерживают и намерены распространить его нормы на въезжающих в страну без виз, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Законопроектом вводится ответственность юридических лиц, должностных лиц и физлиц, приглашающих иностранных граждан, за нарушение ими сроков выезда с территории РФ и за несоблюдение заявленной цели посещения страны.

При подготовке законопроекта ко второму чтению депутаты считают необходимым детально его проработать на предмет возможного расширения сферы его действия на иностранцев с безвизовым въездом в РФ, так как именно на таких граждан приходится большая часть нарушений по срокам выезда и несоблюдению цели приезда, отметил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Кроме того, мы должны установить такой механизм ответственности принимающей стороны, чтобы исключить наказание российских граждан и юрлиц в случаях, когда они по объективным причинам не могли предотвратить нарушение иностранцем норм законодательства, в том числе по причине отсутствия у них информации», — добавил он.

Также, по его словам, комитет планирует провести заседание, на котором вместе с представителями МВД России и других ведомствах будут обсуждаться основные направления изменений в законодательные акты, касающиеся миграционной политики.

Отметим, что действующим законодательством не предусмотрена обязанность приглашающей стороны контролировать соблюдение иностранными гражданами заявленной цели въезда в Россию при их нахождении на территории России.