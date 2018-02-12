Киев, 12 февраля, 2018, 12:45 — ИА Регнум. На Украине в преддверии очередных парламентских и президентских выборов вновь актуализировалась дискуссия относительно формы правления.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Нам нужно, наконец, принять решение: мы все же парламентско-президентская страна или президентско-парламентская… Мы должны определить, и это важно, сферы ответственности и компетенции всех уровней власти. Четко указать, кто за что отвечает. Тогда получим совершенно иное качество государственного управления», — заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман 9 февраля, выступая в Верховной раде.

Заявление Гройсмана в комментарии изданию «ГОРДОН» поддержал первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Как бы мы ни старались, в результате все равно получается коммунистическая партия. У нас двоевластие, два центра власти — президент и правительство. И они никак не могут согласовать свои действия в соответствии с Конституцией Украины», — констатировал он.

Кравчук считает, что с двоевластием в стране нужно покончить и Украина должна быть либо парламентской, либо президентской республикой.

«А пока, что бы ни было написано в Конституции, президенты Украины старались взять всю власть в свои руки. У нас все хотят быть вождями, хотят быть неприкосновенными или очень неприкосновенными… Чиновники позволяют себе не выполнять требования Конституции. Государство 26 лет живет в конвульсиях, потому что непонятно, кто у нас управляет страной. Так дальше быть не может», — подчеркнул бывший глава государства.

В конце декабря 2017 года на Украине были опубликованы данные опроса Центра Разумкова по этой проблеме. Опрос показал, что парламентско-президентскую республику считают лучшей для Украины в нынешних условиях 42% граждан, президентско-парламентскую республику предпочитают 13% опрошенных. Кроме того, парламентскую или президентскую республику избрали, соответственно, 8% и 5% опрошенных, диктатуру — 4%. Не смогли ответить на вопросы 29% респондентов.

«Таким образом, большинство (55%) опрошенных склонны видеть в Украине смешанную форму правления, при этом доля сторонников «чистого парламентаризма» является большей, чем доля сторонников президенциализма. Анализ динамики ответов на этот вопрос свидетельствует о значительном росте доли сторонников парламентско-президентской модели», — заявили социологи, комментируя общественное мнение.

Политолог Дмитрий Корнейчук выдвигает свою трактовку неожиданного заявления Владимира Гройсмана.

«Похоже, на Банковой (в администрации президента — ред.), приготовившись к побегу, начали соглашаться с идеей Яценюка — Турчинова провести под президентские выборы конституционную реформу. И отобрать у нового президента большую часть полномочий. То есть — провернуть «схему Кучмы» образца 2004 года», — комментирует он.

«Пока Порошенко еще надеялся остаться при власти — то он выступал против этого плана. Поскольку не хотел сам себе «подрезать крылья». Но теперь, похоже, мнение Порошенко начинает меняться. Ведь ему, как и всей нынешней власти, надо сохранить себя от репрессий нового президента», — резюмировал Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что форма правления на Украине неоднократно менялась после первого Майдана в 2004 году. В последний раз в феврале 2014 года, сразу после госпереворота в Киеве, Верховная рада проголосовала именно за парламентско-президентскую республику, т. е. формально сегодня премьер-министр Украины имеет больше полномочий, чем президент страны. Сам Порошенко обещал, что не будет инициировать изменения:

«Я стану гарантом сохранения только что восстановленной парламентско-президентской формы правления, при которой правительство формируется коалицией фракций и депутатов. Не буду претендовать на полномочия большие, чем те, на которые вы меня выберете», — заявлял он в ходе избирательной компании — 2014.