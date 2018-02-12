Лондон, 12 февраля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Британская сеть супермаркетов Tesco поменяла инструкции по использованию тележек из-за многочисленных жалоб пользователей социальных сетей на сексизм. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает издание The Sun.

Скриншот страницы Twitter Джереми К Покупателей не устроила инструкция на тележках супермаркета Tesco

Скриншот страницы Twitter Джереми К Покупателей не устроила инструкция на тележках супермаркета Tesco

Скандал начался 10 февраля с записи в Twitter исполнительного директора британского фонда «Роза», созданного в поддержку прав девочек и женщин Саманты Ренни. Она отметила, что схематическое изображение силуэта в платье на ручке тележки поддерживает стереотип о том, что только женщины должны ходить за покупками и присматривать за детьми.

«Казалось бы, это мелочь, но она укрепляет стереотипную идею, что женщина отвечает за покупку продуктов», — написала Ренни.

Её поддержал член правозащитной группы «Отцы за справедливость» Мэтт О'Коннор. Он заявил, что сеть супермаркетов должна немедленно прекратить «гендерный апартеид».

Однако многие пользователи не согласились с тем, что инструкция к тележке на самом деле является серьёзной проблемой. Так, Джереми К. назвал покупателей, которых оскорбила картинка, «идиотами, ворующими кислород».

Некоторые пользователи высмеяли тему скандала и считают, что Саманта Ренни, сама того не зная, подняла проблему дискриминации мужчин, а не стереотипов о женщинах.

«Обратите внимание на то, как Саманта Ренни изобразила ситуацию с бедными женщинами. Покупки каждую неделю совершают и мамы, и папы, поэтому эти картинки на самом деле дискриминируют мужчин», — пишет Майк.

Хотя большинство покупателей, судя по комментариям в соцсетях, не считают, что инструкция на тележках является проблемой, в сети супермаркетов уже предприняли действия по её устранению. Представитель Tesco сообщил о том, что инструкции начали менять — более чем на 20 тыс. тележек поместили новую наклейку с человеком в штанах.

«Мы рады видеть в нашем магазине всех, поэтому мы начали менять инструкции, чтобы сделать их гендерно-нейтральными», — подчеркнул представитель сети.

Между тем это не первый гендерный скандал в Tesco. В начале февраля почти 100 работниц торгового зала подали коллективный иск, в котором заявили, что зарабатывают в среднем на 3 фунта в час меньше, чем мужчины, которые занимают аналогичные должности. Если суд удовлетворит иск, сеть будет обязана выплатить до 20 тыс. фунтов каждому из 200 тыс. работников в качестве компенсации за неравную оплату труда женщин и мужчин. Представители Tesco никак не прокомментировали эту ситуацию, так как пока официально не получили иск.