Ярославль, 12 февраля, 2018, 12:11 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил оказать помощь семье погибшего при крушении самолета Ан-148 жителя Ярославля Алексея Никитченко. Об этом сообщает портал правительства региона.

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Алексей Никитченко, 1988 года рождения, последнее время работал в Москве. В Ярославле проживает его мама, которая сейчас находится на месте крушения самолета.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов направил соболезнования семье погибшего и губернатору Оренбургской области Юрию Бергу. Родственникам Алексея Никитченко будет оказана необходимая помощь.