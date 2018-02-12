Ярославль, 12 февраля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Ярославские рыбные пельмени «ЯръУшки"победили на традиционном владимирском фестивале «Деревенский Пельмень». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в гостнично-ресторанном комплексе «Иоанн Васильевич».

Александр Седухин Юлия Конгурова

Фестиваль «Деревенский Пельмень» проходит во Владимире на территории гостинично-ресторанного комплекса «Русская Деревня» с 2012 года. В этом году Ярославль представлял гостнично-ресторанный комплекс «Иоанн Васильевич». Конкурсанты соревновались в приготовлении трех видов пельменей — традиционных, постных и народных. Шеф-повар ресторана «Иоанн Васильевич» Юлия Конгурова победила в номинации «постные пельмени».

«Мы представили рыбные пельмени с начинкой из щуки, трески и судака. В Ярославле их называют «ЯръУшки». Недавно ввели этот блюдо в наше меню и оно пользуется большим спросом», — сказал корреспонденту ИА REGNUM управляющий гостнично-ресторанным комплексом «Иоанн Васильевич» Александр Седухин.

Это вторая победа Юлии Конгуровой в пельменном фестивале. В конце прошлого года она стала лучшей на ярославском конкурсе пельменей.