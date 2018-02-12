Киев, 12 февраля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Украина продолжает укреплять вооруженные силы не только американской техникой, капитальной модернизацией старых советских образцов, но и созданием новых высокоточных ракетных комплексов, сообщает «Укроборонпром»

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

В частности, государственный концерн сообщил о проведении успешных испытаний модернизированного зенитно-ракетного комплекса С125М «Печора». Теперь предприятие готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса С-125М «Печора».

"Государственный концерн «Укроборонпром» продолжает разработку средств противовоздушной обороны ВСУ. Недавно успешные испытания прошел модернизированный зенитно-ракетный комплекс С125М «Печора», — написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

Он сообщил, что дальняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет более 40 км, а максимальная высота зоны поражения — 25 км.

В свою очередь официальное издание минобороны Украины ОПК пишет, что в США начали выражать обеспокоенность успехами украинских ракетчиков в разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» (ОТРК). Напомним, разработку комплекса профинансировала Саудовская Аравия.

«Представители США внимательно наблюдают за продвижением ракетных программ Украины и выходом испытаний нового оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» (ОТРК) на финишную прямую. Начали выражать беспокойство успехами украинских оружейников… Американскую сторону беспокоят возможные поставки ОТРК «Гром-2» одной из ближневосточных стран, в интересах которой отечественные разработчики и производители выполняют данный заказ. В то же время специалисты указывают, что собственно ракетные программы Украины развиваются благодаря иностранным заказам, составляют основу беспокойства Вашингтона», — пишет ОПК со ссылкой на данные источника.

При этом директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что в реальном усилении ВСУ кроме самой Украины не заинтересованы ни США, ни тем более Россия.

«Показательно: никто не заинтересован в существенном усилении оборонного потенциала Украины, за каждый сантиметр влияния, за каждую ракету надо бороться», — пишет Бадрак в Facebook.

Кроме того, старший исследователь аналитического центра American Foreign Policy Council Стивен Бланкзаявил, что военная помощь США Украине не должна ограничиваться предоставлением переносных противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».

"Нет оснований считать, что одна только отправка ракет «Джавелин» (которые еще должны прибыть в Украину) достаточна, чтобы засвидетельствовать серьезные намерения США и убедить Путина вывести войска из Украины. Украина все ещё испытывает серьезную потребность в средствах военного наблюдения и сбора информации, средствах радиоэлектронной борьбы для противодействия российским беспилотникам и разведке. Украине также необходимо с нуля отстроить свои ВМС», — пишет Бланк в статье, опубликованной на сайте Second Line of Defense.

Он признает, что Запад фактически оставил Украину без поддержки.

«Чтобы заставить Путина отступить, Запад должен не только поддержать реформы в украинской оборонной отрасли, правительственные и экономические реформы, но и предоставить ей военную технику, которую она не способна производить самостоятельно. Все указывает на то, что оборонная отрасль Украины значительно развилась с 2014 года. Но она — неровня технологическому уровню России в сфере военной разведки и средств радиоэлектронной борьбы, которые используются для наведения огневых ударов», — добавил Бланк.

В то же время стало известно, что министерство обороны Украины приостановило заказ на производство санитарных автомобилей «Богдан 2251». Соответствующее решение было принято после того, как во время эксплуатации в Донбассе у авто проявились недостатки в технической, эксплуатационной и медицинской частях. В первую очередь речь идет об устранении неисправности топливной системы, ходовой части и медицинского кунга, информирует пресс-служба оборонного ведомства.

«Конечным результатом совместной работы представителей волонтерских и общественных организаций, должностных лиц vинистерства обороны Украины будет обеспечение медицинской службы Вооруженных сил Украины надежным и высококачественным санитарным автомобилем класса А», — говорится в заявлении.

Отметим, в совете волонтеров при МОУ сообщили, что 25 из 50 автомобилей «Богдан-2251», доставленных на фронт, пришлось ремонтировать или возвращать на завод.

Как сообщалось, 23 декабря в госдепе США заявили, что предоставят Украине «усиленные оборонительные возможности».

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставят Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны противника, а не для эскалации боевых действий. 17 января 2018 года начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что украинские солдаты уже готовятся к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин».