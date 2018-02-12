Оренбург, 12 февраля, 2018, 11:48 — ИА Регнум. В Оренбурге отказались от празднования Масленицы. Областной центр скорбит вместе со всеми по погибшим в авиакатастрофе в Подмосковье. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, общегородской праздник был запланирован на 17 февраля. В течение недели намеревались организовывать масленичные гулянья во дворах Северного и Южного округов. Но из-за крушения самолёта решено все эти праздники отменить, потому что на неделе будут проводить опознание тел и похороны. Веселье здесь недопустимо.

Пресс-служба администрации Оренбурга В память о жертвах авиакатастрофы оренбуржцы несут цветы к памятнику В.Чкалова на набережной Урала

Добавим, что мероприятия предшествующей великому посту масленичной недели широко рекламировались. Ключевые праздники должны были состояться 17 февраля в Зауральной роще, национальной деревне и парке им. 50-летия СССР.

Напомним, авиакатастрофа в Подмосковье унесла жизни 71 человека, в том числе трёх детей. Самолёт, выполнявший рейс Москва-Орск, рухнул спустя несколько минут после взлёта. Половина пассажиров являлись жителями Оренбургской области.

В память о жертвах авиакатастрофы в небе Подмосковья горожане возлагают цветы и ставят зажжённые свечи у памятника В.П. Чкалову на набережной Урала в Оренбурге.

Народная акция началась вечером 11 февраля, как только стало известно о катастрофе самолёта Ан-148. В память о погибших в Оренбуржье 12 февраля объявлен траур.

В Орск уже приземлился спецборт со специалистами, которые будут проводить забор материалов ДНК у родственников погибших при крушении воздушного судна.