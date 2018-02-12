Южно-Сахалинск, 13 февраля, 2018, 00:12 — ИА Регнум. Попытка части японских политиков представить возвращение южного Сахалина и Курильских островов в состав СССР по результатам Второй мировой войны как «отторжение исконно японских территорий» не имеет под собой ни малейшего основания. Какова история «курильского вопроса» в свете сохранившихся документальных подтверждений, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

Ялтинская конференция 1945

Еще при заключении между СССР и Японией пакта о нейтралитете нарком иностранных дел Вячеслав Молотов представил аргумент о возвращении утраченных ранее территорий южного Сахалина и Курильских островов как препятствие к заключению пакта о ненападении. Неготовность Японии обсуждать вопрос отторгнутых у Российской империи по результатам войны 1905 года территорий привела к заключению пакта не о ненападении, а о нейтралитете. Но в дальнейшем, когда на переговорах между СССР и участниками антигитлеровской коалиции вставал вопрос о перспективе Японии, судьба дальневосточных территорий обсуждалась неоднократно.

Так было и на Тегеранской конференции в ноябре-декабре 1943 года, и во время переговоров Сталина с послом США Гарриманом в декабре 1944-го, и на самой важной Ялтинской конференции в феврале 1945 года. Использовавшиеся формулировки не предполагали каких-либо «территориальных приобретений» за счет чужих земель, а только восстановление прав на территориях, с 1786 года принадлежавших России. Поэтому ни о каком нарушении договоренностей о нерасширении земель странами-победительницами за счет аннексии — в данном случае не может идти речи.

Также на конференции в декабре 1943 года в Каире декларация США, Китая и Великобритании четко гласила, что «Япония будет изгнана со всех других территорий, которые она захватила при помощи силы и в результате своей алчности». Именно под эту формулировку подходят не только захваты Японии на территориях Кореи и Китая, но и южный Сахалин и Курилы, захваченные Японией в ходе войны с царской Россией.

По результатам переговоров в феврале 1945 года английский и американский лидеры остались полностью удовлетворены условиями вступления СССР в войну с Японией. Только Россия могла обеспечить разгром японской сухопутной Квантунской группировки и таким образом принудить Японию к решению о капитуляции.

Как развивались события, читайте в статье: Рузвельт о Курилах: «Русские хотят вернуть то, что у них было отторгнуто»

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