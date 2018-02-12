Ярославль, 12 февраля, 2018, 11:33 — ИА Регнум. Бюджет Ярославской области сможет возвращать кредит перед федеральным бюджетом до 2024 года. Это следует из проекта закона Ярославской области, который внес в областную думу губернатор Дмитрий Миронов.

Деньги

Закон утверждает дополнительное соглашение с Минфином России о предоставлении кредита из федерального бюджета, заключенное в декабре 2017 года. По нему срок возврата основных сумм бюджетных кредитов общим объемом в 14,5 млрд рублей перенесены на более позднее время, растягивается и срок возврата.

Так по ранее взятым обязательствам регион должен был вернуть в 2018 году 4,5 млрд рублей, в 2019 году — 6,7 млрд рублей, в 2021 году — 1,2 млрд, в 2022 году — 1,9 млрд. После соглашения о реструктуризации в 2018 и 2019 годах нужно будет вернуть в федеральный бюджет по 725 млн рублей, в 2020 году — 1,4 млрд, в 2021 — 2024 годах — по 2,9 млрд рублей ежегодно.

Условия возврата кредита будут еще более льготными, если консолидированный бюджет области обеспечит рост доходов, опережающих официальную инфляцию в 2018—2019 годах. В этом случае возврат кредита может растянуться до 2029 года.

Соглашение с Минфином, которое предстоит ратифицировать региональному заксобранию, выгодно области, так как предполагает более мягкий сценарий возврата долга, особенно в 2018—2019 годах. Ставка по бюджетному кредиту составляет 0,1% годовых.