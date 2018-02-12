Пермь, 12 февраля, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Жители улицы Окулова в городе Перми выступили против ее переименования, сообщает 12 февраля корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Виталий Попов Опрос

Активисты общественного движения «Суть времени» провели опрос жителей данной улицы и его результаты передали в приемную губернатора Максима Решетникова. Так же эти данные были направлены председателю Пермской городской Думы Юрию Уткину, главе города Перми, Председателю общественного совета по топонимике при главе города Перми Дмитрию Самойлову.

Активисты опросили мнение жильцов улицы Окулова, в результате 93,5% высказались против переименования, а 6,5% поддержали данную инициативу.

Общественники напомнили, что согласно порядку, присвоение наименований объектам, а также установка объектов монументального искусства на территории города Перми осуществляются с учетом мнения общественности города.

Напомним, 6 февраля губернатор Пермского Максим Решетников на основе рекомендаций комиссии, созданной для переименования улиц в городе, предложил заняться данным процессом муниципалитетам Пермского, которые должны организовать смену прежних топонимических наименований.

В перечень объектов для переименования попали семь улиц, носящих имена исторических деятелей, чьи заслуги в истории страны признавались советским обществом. С волной переименований жители Перми сталкивались и ранее, однако данные инициативы были свернуты после того, как стало очевидно, что общественность не поддерживает подобные практики.