Калуга, 12 февраля, 2018, 11:24 — ИА Регнум. В Калужской области дети первого года жизни, нуждающиеся в инактивированной полиомиелитной вакцине, будут привиты к июню 2018 года. Об этом сообщил на заседании областного правительства министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов.

(сс) CWitte Лекарство

Ситуация с нехваткой полиомиелитной вакцины для детей наблюдалась в 2017 году по всей стране, так как препарат прежде изготавливался во Франции и Бельгии, а сейчас запускается производство в России.

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«Как заверили в Министерстве здравоохранения РФ, в первой половине 2018 года регионы будут обеспечены вакциной в необходимом объёме. Мы со своей стороны уже направили необходимую заявку», — приводит портал «Клён» слова главы ведомства.

Калужский министр добавил, что для закупки препарата региону необходимо 4,25 млн рублей.

Напомним, в 2017 году Калужская область получила только 16,5% от заявленного объёма активированной полиомиелитной вакцины для детей. В итоге план профилактической иммунизации малышам первого года жизни не был выполнен.