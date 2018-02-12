Калуга, 12 февраля, 2018, 11:18 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в распространении наркотиков. Как сообщили 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, задержанный — гражданин одной из республик ближнего зарубежья.

ROOKIE23 Арест

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У злоумышленника было обнаружено и изъято 13 свёртков с наркотическим средством. Экспертиза показала, что это героин общей массой более 132 граммов.

За незаконный сбыл наркотиков мужчине придётся отвечать перед законом. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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В правоохранительном ведомств добавили, что в ходе обыска у фигуранта уголовного дела по месту жительства было обнаружено и изъято ещё около 302 граммов героина, расфасованного в 144 свёртка. Подозреваемый взят под стражу.

Напомним, ранее органами внутренних дел Калужской области была пресечена деятельность более 400 лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято более 40 килограммов различных веществ, включая героин, марихуану и синтетические наркотики. Также полицейские закрыли 17 наркопритонов.