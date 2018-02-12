Анкара, 12 февраля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. В общей сложности 1 тыс. 389 «террористов» было нейтрализовано с начала операции вооруженных сил Турции на севере Сирии, заявили турецкие военные 12 февраля, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

С таким заявлением выступил Генеральный штаб Турции. В нем указывалось, что «террористы» принадлежали как к террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и курдским вооруженным формированиям.

В Генштабе также указали на то, что днем ранее ВВС страны нанесли удар по 15 целям террористов в сирийском анклаве Африн, в результате чего были уничтожены склады с боеприпасами, укрытия и боевые позиции.

Напомним, операция «Оливковая ветвь», начатая вооруженными силами Турции 20 января, направлена против как боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и курские вооруженные формирования, которые также считаются террористами в Турции. Цель операция является установления безопасности в регионе.

Также необходимо отметить, что под нейтрализацией турецкие военные понимают как уничтожение, так и захват и сдачу в плен.

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