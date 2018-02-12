Москва, 12 февраля, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Сегодня, 12 февраля руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам погибших в авиакатастрофе в Подмосковье при крушении самолёта Ан-148, сообщили в СК РФ

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи и цветы

«Это невосполнимая утрата, боль для всей страны. Никакие слова не смогут заполнить эту пустоту и утешить родных и близких тех, кого мы потеряли в этой страшной авиакатастрофе. Светлая память погибшим, — заявил Бастрыкин.

По его словам, следствие будет детально разбираться в причинах этой серьезной аварии. Следственный комитет заинтересован в том, чтобы установить всех виновных

В расследовании авиакатастрофы принимает участие группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК РФ.

В настоящее время на месте падения разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148 продолжают работать экстренные службы.

Для взятия образцов ДНК из Москвы в Оренбург вылетела оперативная группа.

Работой следственно-оперативной группы на месте происшествия руководит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ход расследования находится на личном контроле председателя СК РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля, из-за крушения пассажирского самолета Ан-148 в Москве отменены развлекательные мероприятия фестиваля «Московской Масленицы».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших в авиакатастрофе Ан-148 будет выплачено по 1 миллиону рублей.

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Напомним, 11 февраля в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

Самолет компании «Саратовские авиалинии» следовал рейсом Москва-Орск и пропал с радаром сразу после взлёта.

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