Ярославль, 12 февраля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий не против установки мемориальной доски на здании регионального парламента, однако считает, что нужно разобраться с тем, кто вправе принимать такое решение. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Памятная табличка на доме в Ярославле, где жил Борис Немцов

9 февраля Михаил Касьянов сообщил федеральным СМИ, что от имени ПАРНАСа направил обращение губернатору Ярославской области, мэру Ярославля и председателю областной Думы с просьбой установить мемориальную доску на здании областной думы Ярославской области, где Борис Немцов работал депутатом с 2013 года.

«Мы внимательным образом посмотрели законы Москвы и Ярославля и сделали все обращения в соответствии с требованиями, предъявляемыми этими законами. Рассчитываем, что наше настоятельное предложение, просьба, будет удовлетворена и руководством Москвы и руководством Ярославля», — считает политик.

ИА REGNUM обратилось за комментариями к председателю Ярославской областной думы Михаилу Боровицкому. Он сообщил, что пока обращение от ПАРНАСа к нему не поступало.

«Надо изучить, каков порядок установки такой доски. Здание думы находится у нас в пользовании, и, скорее всего, этот вопрос будет решать собственник. Вообще в этой ситуации надо разобраться, пока я не готов однозначно говорить — можно или нет установить доску. Лично я не вижу каких-то особых проблем, и если будет принято такое решение, никаких вопросов у меня не возникнет», — сообщил Михаил Боровицкий.

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.