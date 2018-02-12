Ярославль, 12 февраля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Жители Ярославля, не до конца оправившиеся от сильных снегопадов, с недоумением восприняли снегоуборочную технику, выставленную в качестве ограждения на открытии Масленицы в центре города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Дороги Ярославля» в Facebook В Ярославле безопасность масленичных гуляний обеспечили самосвалами

«Владимир Слепцов вопрос к вам, почему перекрытие движения в центральной части города осуществляется снегоуборочной техникой? Уборщикам и машинам для вывоза снега нечем заняться, у нас весь город почищен и снег увезён? Машин в центре (которые вам мешают прибираться) сегодня практически нет, а техника простаивает», — пишет участник группы «Дороги Ярославля» Борис Додонов.

«Это в основном объеме не снегоуборочная техника, это техника предприятий, тепловиков и других. Где-то манипуляторы были, самосвалы, где-то от РиОГСа техника, которой канализацию прочищают. Вся она снята вчера, 11 февраля, в 19 часов вечера. Это нисколько не повлияло на уборку снега, потому что основной объем работ у нас идет ночью. Вывозим очень много снега, ежесуточно гигантские объемы. С пониманием нужно людям отнестись», — пояснил директор департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Михаил Кузнецов.

Точно так же он развеял слухи о том, что объемы вывоза снега исчерпаны, а значит, вывозить его не будут.

«Это ерунда. Ну откуда люди это берут? У нас все рассчитано, контракт до 15 апреля, и сколько бы снегопадов не было, будем продолжать вывозить снег», — отметил Михаил Кузнецов.

Тем временем в конце недели синоптики прогнозируют очередные снегопады на территории Ярославской области.