Калуга, 12 февраля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. В Калуге будут судить телефонного мошенника. Как сообщила 12 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина, 34-летний горожанин обвиняется в трёх эпизодах мошенничества.

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Следствие установило, что мужчина звонил потерпевшим и представлялся их близким родственником или сотрудником полиции. Затем сообщал им о том, что их близкие родственники якобы причастны к совершению убийства человека. За освобождение от уголовной ответственности он просил перевести ему деньги в размере от 15 тыс. до 25 тыс. рублей.

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Потерпевшие перечисляли требуемые суммы на телефон обвиняемого.

Сомнений в виновности калужанина ни у следствия, ни у прокуратуры не осталось. По делу собрано достаточно доказательств, материалы направлены в суд.

Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленнику, — до пяти лет тюремного заключения.

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Как сообщало ИА REGNUM, под суд в Калужской области пойдёт еще один мошенник, жертвами которого стали 13 человек. По версии следствия, он выманивал деньги у граждан под видом выплаты компенсаций за ранее приобретенные биологические активные добавки.