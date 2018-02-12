Обнинск, Калужская область, 12 февраля, 2018, 09:48 — ИА Регнум. В рамках Международного кинофестиваля «Встреча» сегодня, 12 февраля, в Обнинске Калужской области стартует фестиваль детского и семейного кино «Кинодом», а с 14 по 16 февраля в Малоярославце пройдёт I Международный детский фестиваль духовных кинопритч «София», сообщает калужский портал «Клён».

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В Обнинске на нескольких площадках «Кинодома» (в центре досуга и городском Доме культуры) пройдут показы почти сотни фильмов на семейную тему — игровые, анимационные и документальные. Оценивать их будут дети, родители и педагоги.

Планируется, что картины посмотрят не менее 2 тысяч зрителей, как в самом Обнинске, так и в Малоярославце и Жукове. По оценкам зрителей и жюри будет составлена коллекция лучших фильмов для семейного просмотра.

Фестиваль «София» состоится на территории Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря. Здесь главными кинотворцами выступают сами дети и подростки. Они, используя жанр духовной притчи, в своих работах рассуждают о доброте, любви и истине. Жюри уже отобрало 10 кинопритч, и на фестивале состоится «народное голосование» за лучший фильм и лучшего актёра.

Добавим, что оба фестиваля планируют проводить в Калужской области ежегодно, привлекая каждый раз всё больше участников, в том числе из других стран.