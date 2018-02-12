Вашингтон, 12 февраля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. После недавнего обвала биткоин на торгах прибавил за сутки ещё 4,14% к стоимости и торгуется на 9:06 (мск) по цене в $8443,49. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Getty Images Криптовалюта

6 февраля цена криптовалюты обвалилась на некоторых биржах ниже отметки в $6 тыс. Это было связано с тем, что ряд крупных банков (JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup, британские Lloyds Banking Group и Virgin Money) блокировали покупку биткоина по своим кредитным картам. Кроме того, рынок криптовалют столкнулся с ограничениями в КНР и в Индии.

Ранее глава Сбербанка России Герман Греф не рекомендовал гражданам страны использовать криптовалюты из-за очень высоких рисков.

Читайте также: Греф: Сотрудники Сбербанка «майнят» криптовалюту на рабочем месте

Напомним, за 2017 год курс самой популярной криптовалюты — биткоина вырос приблизительно в двадцать раз, к третьей декаде декабря преодолев отметку в $20 тыс., однако затем её стоимость начала резко снижаться. Уже 31 января криптовалюта подешевела до $10 тыс.

Читайте также: Курс биткоина продолжает рост

7 февраля курс биткоина вновь начал восстановливаться, за сутки поднявшись на $2 тыс.