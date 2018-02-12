Благовещенск, 12 февраля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. В Амурской области погиб водитель грузовика. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Забайкальской железной дороги, авария произошла сегодня, 12 февраля, в 09:48 по местному времени на регулируемом железнодорожном переезде на перегоне Моховая Падь — Благовещенск.

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Водитель грузового автомобиля «КамАз» врезался в грузовой поезд.

«Водитель грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд, несмотря на запрещающие сигналы», — уточнили в пресс-службе ЖД.

В результате мужчина погиб. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

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Добавим, что это второе дорожно-транспортное происшествие на ЗабЖД с начала 2018 года. Предыдущий инцидент произошёл 2 февраля на железнодорожном переезде станции Сбега. Водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся поездом и получил травмы.

Как сообщало И ИА REGNUM, в 2017 году в границах Забайкальской железной дороги произошло 11 дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах. Семь ДТП произошли в Забайкальском крае, четыре — в Амурской области. В результате аварий погибли 10 человек, двое получили травмы.