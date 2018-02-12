Неаполь, Италия, 12 февраля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В Италии полицейские изъяли почти 41 млн фальшивых евро при обыске дома 67-летнего жителя Торре-дель-Греко под Неаполем, сообщает Rainews.

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По данным издания, в ходе обысков полицейские заметили сарай, в котором хранилось несколько плотно закрытых пластиковых бочек.

Вскрыв их, карабинеры обнаружили 90 пакетов с поддельными купюрами в 50 и 100 евро. В общей сложности фальшивомонетчик держал у себя порядка 41 млн евро.

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Кроме того, сотрудники правоохранительных органов нашли также три клише для производства купюр в 50 евро и более 20 листов с пробными оттисками.

Фальшивомонетчик был арестован и доставлен в тюрьму Поджиореале. Все поддельные деньги были конфискованы.

Напомним, ранее Банк России предупредил о рисках появления фальшивых банкоматов во время чемпионата мира по футболу — 2018.

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