Пожилой житель Италии прятал в сарае более 40 млн фальшивых евро
Неаполь, Италия, 12 февраля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В Италии полицейские изъяли почти 41 млн фальшивых евро при обыске дома 67-летнего жителя Торре-дель-Греко под Неаполем, сообщает Rainews.
По данным издания, в ходе обысков полицейские заметили сарай, в котором хранилось несколько плотно закрытых пластиковых бочек.
Вскрыв их, карабинеры обнаружили 90 пакетов с поддельными купюрами в 50 и 100 евро. В общей сложности фальшивомонетчик держал у себя порядка 41 млн евро.
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Кроме того, сотрудники правоохранительных органов нашли также три клише для производства купюр в 50 евро и более 20 листов с пробными оттисками.
Фальшивомонетчик был арестован и доставлен в тюрьму Поджиореале. Все поддельные деньги были конфискованы.
Напомним, ранее Банк России предупредил о рисках появления фальшивых банкоматов во время чемпионата мира по футболу — 2018.
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