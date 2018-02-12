Курганская область, 12 февраля, 2018, 09:13 — ИА Регнум. В Курганской области на железнодорожных путях обнаружено тело новорожденного ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СКР Уральского следственного управления на транспорте.

Goodfon.ru Железная дорога

Тело уже мертвого ребенка найдено на междупутье железнодорожных путей 2443-го километра пикета первой станции Лебяжье-Сибирская Южно-Уральской железной дороги. В настоящее время по уголовному делу проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления, сообщает ведомство. Возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 20 лет.

В социальных сетях отмечают, что мать ребенка может проживать в другом регионе и выкинуть только что родившегося малыша из поезда. Напомним, в июле 2016 года в Хабаровском крае женщина поступила именно таким образом: родила ребенка в туалете поезда и выбросила из вагона. Тело младенца было обнаружено на железнодорожном путепроводе в районе улиц Серышева и Воронежской в Хабаровске.

Таким же зверством отличилась и мать несовершеннолетней девушки из ЯНАО в сентябре 2017 года. Мертвого новорожденного ребенка обнаружили на железнодорожном перегоне между станциями Харп и Лабытнанги в Приуральском районе Ямала. Следствие выяснило, что роды у несовершеннолетней дочери приняла в туалете поезда «Москва-Лабытнанги» 35-летняя мать роженицы. Затем выкинула ребенка из вагона. Возбуждено уголовное дело по 106 УК РФ.