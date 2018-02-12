Барнаул, 12 февраля, 2018, 08:47 — ИА Регнум. По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года Алтайский край сохранил лидерство в пчеловодстве. Как следует из данных, обнародованных сегодня, 12 февраля, Алтайкрайстатом, во всех категориях хозяйств региона содержится 172,5 тысячи семей медоносных пчел. Второе место общесибирского «пчелиного рейтинга» заняла Кемеровская область, где переписчиками было зафиксировано 43,4 тысячи пчелиных семей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

В разрезе субъектов Российской Федерации Алтайский край по количеству медоносных пчел уступает лишь Башкирии и Татарии — 357,2 тыс. и 221,4 тыс. семей соответственно.

Напомним, природа в Алтайском крае благоприятствует пчеловодству, оно развито во всех районах края. Официально районирована среднерусская порода пчел. До распада СССР алтайскую пчелу активно охраняли: ввоз других пород пчел был запрещен, за соблюдением этого правила строго следили. Но сейчас на рынке меда сложилась парадоксальная ситуация. Многие пчеловоды Алтайского края не могут продать полученный продукт из-за низкого спроса. Но та же сладкая продукция, проходящая через Алтай транзитом из Казахстана, Китая, Таджикистана по пути становится «алтайским мёдом» и с большим успехом реализуется в других российских территориях.

Напомним, в 2015 году на Алтае официально было 188 тысяч пчелосемей от которых получено 8,8 тыс тонн мёда.