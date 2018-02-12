Нейпьидо, 12 февраля, 2018, 08:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи не осознает масштаб катастрофы, сложившейся в ее стране, сообщает 12 февраля Press Association.

Борис Джонсон

Глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства посетил с официальным визитом Мьянму, где провел встречу с ее руководителем.

Джонсон рассказал Аун Сан Су Чжи о «полном разрушении», которому подверглась народность рохинджа, проживающая в штате Ракхайн.

По мнению министра иностранных дел, лидер страны знакома с ситуацией не так хорошо, как он.

«Я не думаю, что до нее дошла вся информация о случившемся. Я никогда не видел ничего подобного по отношению к человеку: сотни деревень были сожжены», — подчеркнул дипломат.

Напомним, 25 августа 2017 года в Мьянме возник конфликт, вызванный нападением боевиков из «Армии освобождения рохинджа» на блокпосты правительственных войск. Международное сообщество подозревает Нейпьидо в этнических чистках, в то время как власти страны утверждают, что стали жертвой дезинформации.