Сахалинская область, 12 февраля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. Жители курильского острова Шикотан устали жить в трущобах. Люди через СМИ задают вопросы: когда и для нас заработают все федеральные программы? Когда мы сможем жить в достойных условиях на своей земле и для кого ФЦП по развитию Курил?»

Mc.rs Вид на село Малокурильское, остров Шикотан, Россия

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Шикотанцы не хотят больше жить в трущобах. В последние несколько лет на острове практически не ведётся никакого строительства по жилищным программам. И это несмотря на то, что большинство домов были признаны аварийными и попадают в программу по переселению из аварийного жилья. Сегодня даже очередникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, не обещают социального жилья. А возведение нового жилья, между тем, предусмотрено ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016—2025 годы». Согласно этой самой ФЦП, новые дома должны быть построены, либо в новых домах должно было быть приобретено жильё для всех нуждающихся до 31 декабря 2016 года. Указан в программе и ответственный исполнитель — минстрой Сахалинской области.

Но сроки давно истекли, а шикотанцы как жили в трущобах, так и живут.

«Возможно, существуют и другие программы для нас? Ведь на одном из собраний администрация нам сказала: дома, что ближе к морю, пойдут под снос по программе переселения из цунамиопасной зоны. К сожалению, жители не владеют полной информацией и покорно ждут, когда же решится их участь. А статусы домов постоянно меняются. В этой же сейсмоопасной зоне находятся ветхие деревянные домишки, почти сараи. Они появились сразу после разрушительного землетрясения 1994 года. Шикотанцам сказали, что это — временное жилье. Но времянки стоят почти четверть века. В них каждый год необходимо перестилать полы — они гниют, так как уложены прямо на землю, без фундаментов. А во время больших осадков, которые на Шикотане скорее норма, чем исключение, река выходит из берегов и добавляет проблем», — написал от имени земляков шикотанский депутат Роман Кухалашвили в газету «Советский Сахалин».

Летом 2017 года Шикотан посетила первый замминистра строительства Сахалинской области Наталья Тимошенко. Отвечая на вопросы шикотанцев о том, когда же на острове начнётся строительство жилья, чиновница ответила, что «по ошибке» шикотанские трущобы не внесли в реестр аварийного жилья. Вот и вышло, что из-за ошибки какого-то чиновника аварийные дома проходили по документам как «ветхие», а значит, подлежащие ремонту. На тот момент 49 шикотанских семей исключили из списков очередников.

После чиновницы на Курилах с инспекционной поездкой побывал губернатор Сахалина Олег Кожемяко. А вернувшись в Южно-Сахалинск, глава региона первого замминистра сахалинского минстроя уволил.

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Позже со своей должностью попрощался и министр строительства региона Вадим Залозный.

Жители Шикотана до сих пор не знают, в каком статусе находится их жилой фонд. А чиновники, пытаясь исправить свои же ошибки, порой совершают ещё более грубые. Например, не так давно жителям шикотанского села Крабозаводское предложили получить жильё на другом острове — Кунашире. Люди выразили протест: на родном Шикотане у всех пожилые родственники, обустроен быт, дети ходят в школу, в садик, есть подсобное хозяйство.

«Ох, да оставьте уже разговоры про развитие Курил. Большинство из тех, кто из Москвы говорит о развитии островов, на этих островах ни разу не были! Зато в Японию летают с восторгом и придыханием. Как тут не вспомнить воспоминания Наины Ельциной о поездке с Борисом на Аляску!» — пишут сахалинцы в социальных сетях.

Памятные воспоминания Наины Ельциной тоже приводят жители Курильских островов:

«В Анкоридже нас встречал губернатор штата. Дал приём в честь Бориса. Для штата это было событие, до нас никто из руководителей Советского Союза и России не был. Губернатор много и с благодарностью говорил об Александре II, который продал Аляску Америке. Нам трудно было согласиться с этим. Когда остались вдвоем, я сказала Борису: «Как было бы хорошо, если бы эти места остались нашими». Он посмеялся: «Тогда они не были бы такими ухоженными».

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Пока шикотанцы ютятся в трущобах, на соседнем острове, Кунашире, идёт активное строительство жилья. Там возводят дома сразу несколько строительных компаний. А на Шикотане, где сегодня реализуются масштабные инвестиционные проекты, где только в рамках рыбокомбината «Островной» планируется создать порядка 700 новых рабочих мест, за всё время построено лишь несколько домишек, которые местные, из-за плохого качества, называют «картонными». В шикотанском селе Малокурильское построено всего два домика. Бизнес-то сотни новых рабочих мест создаст. Но где будут жить все эти люди? Опять — в аварийных бараках?

В 2017 году Сахалинское ипотечное агентство развернуло программу по возведению арендного жилья для работников бюджетной сферы в Малокурильском. Квартиры по этой программе будут сдаваться на условиях коммерческого найма. Жителям будут предлагать и льготное кредитование. Губернатор предлагает ипотеку под «0%». Объекты строятся за счет агентства, то есть из средств бюджета Сахалинской области. Но это касается только военных и бюджетников — врачей и учителей. Они, конечно, нужны на Шикотане, очень нужны. Но что делать остальным?

«Это несправедливо по отношению к коренному населению. Мы пережили землетрясение, разруху, холод, отсутствие электричества, воды в тяжелые 90-е годы. Но остров не бросили. И вот уже два десятилетия мы живём в трущобах, остро нуждаясь в элементарном — нормальной крыше над головой! Нас совсем немного. Знаем, что на Курилы выделяются огромные деньги, и недоумеваем: почему чиновники не уделяют нам внимания? Ждут, когда Шикотан совсем опустеет?» — написали жители Шикотана.

Крик души шикотанцев не может оставить равнодушным. Одна лишь оговорка: «огромные деньги» Курилам не выделяются, а в основном обещаются. А федеральный центр, не в первый уже раз, урезает финансирование ФЦП «Курилы».

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Как сообщало ИА REGNUM, на Шикотане реализуется важнейший инвестиционный проект — ТОР «Курилы». В рамках ТОР развивается рыбокомбинат «Островной», где планируется создать не менее 700 рабочих мест. Однако бизнес постоянно трясёт от проверок фискальных органов. Несмотря на то, что режим ТОР предполагает освобождение резидента от налогов на длительный период, инвестору предъявляют долги прежних владельцев комбината. При этом налоговики постоянно наращивают объем долга — начали с 90 млн, а сегодня требуют уже 300 млн. В ситуацию уже вмешались региональные власти и «ОПОРА России».

ФЦП «Развитие Курильских островов с 2016 по 2025 год» постоянно урезается федеральным центром. В 2018 году вместо 6,7 млрд рублей острова получат только 2,12 млрд рублей — на развитие связи и создание центра мониторинга ЧС по линии МЧС.

Основные расходы, причём не первый уже год, несет региональный бюджет, который после перераспределения нефтегазовых доходов в пользу федерального центра сверстан с дефицитом в 10 млрд рублей. Позже, после корректировки, областной минфин объявил, что дефицит вырос до 12 млрд.

В октябре 2017 года российский премьер Дмитрий Медведев объявил об увеличении финансирования ФЦП на 80,9 млрд рублей. Однако после этого ФЦП урезали в три раза.

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