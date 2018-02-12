Казань, 12 февраля, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Проверка расходования средств бюджета Татарии на строительство, капремонт и реконструкцию детсадов, выделенных в 2015—2016 и за девять месяцев 2017 года, показала острую проблему с переуплотнением детсадов в Казани и Набережных Челнах. Кроме того, было выявлено завышение стоимости работ на почти 1,8 млн рублей, недопоставка по шести детсадам инвентаря и оборудования на 527,8 тыс. рублей, строительный брак по ряду объектов. Счётная палата РТ в рамках контроля в этой сфере проверила деятельность ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление». Сегодня, 12 февраля 2018 года, комитет Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам заслушает отчёт аудитора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

Среди выявленных нарушений также зафиксировано несоблюдение сроков проведения работ по госконтракту на детсад №223 в Кировском районе Казани. На отдельных объектах проверкой был обнаружен ряд строительных недостатков.

«В ходе осмотров на фоне удовлетворительного качества выполненных работ выявлены отдельные недостатки, в том числе: разводы, следы протекания на потолке; неработающие или работающие с отклонением от нормы системы вентиляции; трещины на стенах; просадка грунта под асфальтобетонными покрытиями проездов, отмосток, игровых площадок; затопление подвалов вновь построенных зданий грунтовыми водами в весенний период и во время дождей», — отмечается в отчёте аудитора с уточнением, что также наблюдалось не соблюдение гарантийных обязательств подрядчиками.

На этом нарушения не закончились. В отдельных случаях сотрудники КСП Татарии выявили поставки дешёвого оборудования и инвентаря низкого качества, в проектно-сметной документации на строительство ряда детсадов не предусмотрено закрытие от осадков эвакуационных выходов со второго этажа крышей, под площадками эвакуационного выхода образуются подтёки, отслаивается лакокрасочное покрытие.

«Выборочный мониторинг стоимости отдельного оборудования и инвентаря, переданного в 2015—2016 годах детским садам, выявил отдельные факты превышения закупочных цен над рыночными предложениями», — добавил аудитор в итоговом отчёте.

Напомним, на строительство и капремонт детсадов за рассматриваемый период было выделено более 9,9 млрд рублей. За счёт этого построили 81 детский сад на 11 440 мест, отремонтировали 227 детсадов, что позволило создать дополнительные группы на 825 мест.

Добавим, проверка Счётной палаты республики, выявила также проблему переуплотненности детских садов. Наиболее остро она стоит в Казани, где на 100 мест приходится 122,1 ребёнка, Набережных Челнах — 119,9 детей на 100 мест, в Зеленодольском районе — 127,1 детей на 100 мест, Альметьевском — 119,8 детей на 100 мест и Елабужском — 119,4 детей на 100 мест. В среднем по Татарии на каждые 100 дошкольных мест приходится 112 детей: 96,17 — в сельских поселениях и 121 — в городских округах.

В целом охват детей с года до шести лет детсадами в республики на осень 2017 года составлял 70,1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 1 января 2017 года число детсадов составляет 2 051 на 194 497 мест, из которых в Казани — 353 на 57 173 места.