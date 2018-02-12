Тюмень, 12 февраля, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Появившиеся в обороте города Тюмени 200 рублевые и 2 000 купюры наделали много шума: банкоматы Сбербанка отказываются их принимать, не во всех магазинах продавцы готовы взять новые деньги к оплате. Тюменцы обсуждают проблему в социальных сетях, а сотрудники Сбербанка просят подождать окончания переоборудования техники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова (сс) ИА REGNUM Банкнота номиналом 200 рублей

«Я сняла в кассе банка шесть тысяч рублей, чтобы оплатить кредит в Сбербанке. Всю сумму мне выдали тремя купюрами по 2000 рублей. Я пошла оплачивать кредит в Сбербанк, но банкомат наличку не принял — просто выплюнул банкноты назад. Зачем нужны эти «сувенирные деньги», если я не могу ими ничего оплатить, не заходя в кассу с очередями?», — пожаловалась порталу 72.ru жительница Тюмени Надежда.

Женщина поведала, что кредит оплатила, лишь разменяв двухтысячные купюры на номинал поменьше. Как пояснила пресс-служба Западно-Сибирского банка Сбербанка, в феврале планируется закончить необходимые технические работы по обеспечению приема и выдачи новых банкнот на всех банкоматах. Новые купюры номиналом 200 и 2 000 рублей предлагается вносить через кассы банков при наличии паспорта или производить оплату кредитов через он-лайн сервисы.

Тюменцы возмущены создавшимися неудобствами. В социальных сетях они сообщают, что новые купюры отказываются принимать и в небольших магазинах. Причем людям пенсию выдали новыми деньгами — «ждите сердечных приступов».

«Мне вот это не нравится категорически. Деньги банкомат такие на вид, — игрушечные выдаёт, но обратно не принимает, в магазине тоже им не рады. Вчера, чтобы банкомат не выдал мне зарплату этими «синявками», снимала по одной тысяче», — пишет одна из горожанок.

Кстати, новые купюры пущены в оборот в октябре 2017 года. Тюменцы задаются вопросом, почему за полгода нельзя было перенастроить банковскую технику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с подобными проблемами столкнулись и жители Красноярского края. Пенсионерка пожаловалась в Роспотребнадзор на то, что 25 января в одном из торговых павильонов у неё не приняли купюры нового образца. Специалисты надзорного ведомства очередной раз напомнили, что любой отказ в приёме новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей является неправомерным. Юрлицам при этом грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Неоднократные жалобы на подозрительное отношение в магазинах к новым синим купюрам звучали и от жителей Свердловской области. Банкоматы в регионе перепрограммировали еще в январе, но неудобства жители Среднего Урала также хлебнули с лихвой. Отметим, что 2 000 купюры там не принимали в январе не только банкоматы Сбербанка, но и других кредитных организаций.

«Про многочисленные терминалы и говорить не приходится. В магазинах продавцы устраивают дискуссии о подлинности купюр. Налицо недоработка ЦБ РФ по рекламе новых денег», — сообщали жители Свердловской области в январе.