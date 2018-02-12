Чита, 12 февраля, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Музейщики приграничного посёлка Забайкальск вслед за своими читинскими коллегами тоже решили организовать «красную» выставочную экспозицию для привлечения туристов из Китая.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Забайкалье

«Учитывая, что Забайкальск непосредственно связан с историей советско-китайских отношений, в планах министерства совместно с руководством муниципалитета и поддержкой отдельными туроператорами создание «красной» выставочной экспозиции в посёлке как дополнительного объекта туристического показа», — говорится в сообщении местных властей, которое цитирует chita.ru.

В туристическом департаменте Забайкалья надеются, что «красный» маршрут региона войдёт в общероссийский проект, развитие которого получило всестороннюю поддержку со стороны федерального центра и включено в план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2020 года.

«Есть куда двигаться и расширять идею. Это и пребывание последнего китайского императора Пу И, и международный красный канал связи Коминтерна, и формирование делегации на шестой съезд КПК и много чего ещё», — отмечают музейщики.

«Китайцам интересен край в плане красного туризма, но здесь немного не то, что им хотелось бы видеть. Читу посещали Мао Цзедун и другие лидеры, но за 30 лет охлаждения отношений между СССР и КНР архивы, в частности в Забайкалье, были подчищены. Свидетельств тех визитов почти не осталось», — заявил недавно официальный представитель МИД РФ в Чите Алексей Котельников.

Тем не менее, в 2017 году «красную» экспозицию в краеведческом музее Читы посетило более 5,6 тысяч граждан КНР.

Напомним, посёлок городского типа Забайкальск с населением чуть более 10 тысяч человек находится всего в 12 километрах от границы с КНР. Основан в 1904 году как железнодорожный разъезд № 86 Китайско-Восточной железной дороги. После вооружённого конфликта 1929 года переименован в станцию Отпор. Она играла важное значение в Советско-японской войне 1945 года.

В 1958 году по просьбе правительства Китайской Народной Республики посёлок переименован в более нейтральное — Забайкальск. В 1992—1995 годах на Забайкальской железной дороге сводные группы стрелковых подразделений военизированной охраны МПС России осуществляли борьбу с массовыми хищениями грузов и грабежами в парках станции Забайкальск, совершаемыми местным населением и лицами, специально приезжавшими в этот регион из других частей страны.

В настоящее время более 90 процентов въездного потока на территорию Забайкальского края составляют китайские туристы. В 2017 году Забайкальский край посетило порядка 36 000 иностранных граждан, в 1,4 раза больше, чем в 2016 году (25 023 человека).