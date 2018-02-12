СК РФ опубликовал видео обыска здания Минсельхоза Забайкальского края
Чита, 12 февраля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. Видео с проведением обыска в здании министерства сельского хозяйства Забайкальского края опубликовал 11 февраля Следственный комитет РФ в Youtube.
Скриншот видео YouTube страницы Следственный комитет Российской Федерации
Обыск в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края
Следователи вместе с полицейскими провели 11 февраля обыск в министерстве сельского хозяйства Забайкальского края в связи с задержанием руководителя министерства Михаила Кузьминова и его заместителя Ирины Малакшиной.
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