Белоруссия считает РФ виноватой, США вооружились против неё: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 февраля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Найти виновного: Белоруссия считает Россию источником своих проблем;
- «Идеальное оружие»: США вооружились против российских субмарин;
- Трагедия: пассажирский самолёт Ан-148 потерпел крушение;
- Была и есть: Порошенко рассказал о главной проблеме Украины;
- Работать с нарушением законов: Госдума разрешает санируемым банкам открывать счета и депозиты.