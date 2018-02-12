Приозёрск, Казахстан, 12 февраля, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Испытания новой модернизированной ракеты российской системы ПРО состоялись на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Об этом 12 февраля сообщает официальное издание российского оборонного ведомства «Красная звезда».

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По словам заместителя командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) ВКС РФ полковника Андрея Приходько, очередной испытательный пуск новой противоракеты прошел успешно. Поставленная задача выполнена — условная цель поражена с максимальной точностью.

Тактико-технические характеристики ракеты не раскрываются. Отмечено лишь, что по дальности полета, точности и срокам эксплуатации она значительно превосходит находящиеся на вооружении огневые средства.

Полковник Приходько отметил, что в войсках ПВО-ПРО, как и в других российских войсках, в настоящее время идёт полномасштабная модернизация. На более совершенные заменяются как противоракеты, так и информационно-вычислительные средства.

Модернизируется также многофункциональная радиолокационная станция «Дон-2Н». Она предназначена для обнаружения баллистических целей, их сопровождения, соответствующих расчетов и наведения противоракет.

Напомним, одна из важнейших оборонительных систем, система ПРО призвана оградить Москву от возможных ударов средств воздушно-космического нападения. Она же способна предупредить о ракетном нападении или осуществлять контроль за космическим пространством.