Киев, 11 февраля, 2018, 22:44 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Павел Климкин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе пассажирского самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья. Об этом украинский дипломат написал на своей странице в соцсети Twitter.

UTR News Министр иностранных дел Украины Павел Климкин

«Выражаю соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе неподалеку от Москвы», — написал глава внешнеполитического ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Раменском районе Подмосковья рухнул пассажирский самолет Ан-148, следовавший по маршруту Москва — Орск.

Авиатранспорт, принадлежавший «Саратовским авиалиниям», пропал с экранов радаров сразу после взлета. Позже обломки самолета были обнаружены рядом с деревней Аргуново.

На борту воздушного судна находился 71 человек. В результате ЧП никто не выжил.

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