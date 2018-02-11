Вашингтон, 11 февраля, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Туристический вертолет Eurocopter EC130 потерпел крушение в американском штате Аризона. Об этом, как передает ВВС, сообщил представитель федерального управления гражданской авиации США.

Stahlkocher Eurocopter EC130

По его словам, вертолет рухнул в субботу, 10 февраля, при невыясненных обстоятельствах в «Большом каньоне».

По последним данным, в результате ЧП погибли 3 человека, еще четверо получили ранения.

Сотрудники федерального управления гражданской авиации США и национальный совет по безопасности на транспорте США выясняют причины аварии.

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