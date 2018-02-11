Казань, 11 февраля, 2018, 21:58 — ИА Регнум. По факту массового отравления детей в Татарии возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

Dic.academic.ru Следственный Комитет Российской Федерации

«Следствием проведены обыски в организации, поставлявшей в школу продукты питания, — говорится в сообщении. — В ходе осмотр территории школы обнаружены следы попытки уничтожения просроченной продукции».

Ранее ряд СМИ сообщил, что в ночь на 11 февраля в Татарии были госпитализированы более 30 школьников и двое взрослых с симптомами пищевого отравления. ЧП произошло в населенном пункте Казанбаш.

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