Оренбург, 11 февраля, 2018, 21:34 — ИА Регнум. В Оренбургской области принято решение о материальной помощи семьям, чьи родственники погибли в результате крушения самолёта в Подмосковье. Из регионального бюджета каждой семье выделят по 1 млн рублей, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Оренбуржья Сергей Шермецинский.

Wikimedia.org Ан-148, Саратовские авиалинии

Добавим, что кроме этого, семьи получат страховые выплаты и по 25 тысяч рублей на погребение погибших родственников. Напомним, что в результате авиакатастрофы 11 февраля погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа воздушного судна, выполнявшего рейс «Москва — Орск». В Оренбургской области 12 февраля станет днём траура.

В Оренбурге развернут межведомственный оперативный штаб. В Орске работают губернатор Оренбургской области Юрий Берг, начальник ГУ МЧС России по Оренбургской области полковник внутренней службы Александр Зенов, психологи. В аэропорту Орска дежурят пять бригад скорой медицинской помощи.

По факту крушения возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается Главное управление по расследованию особо важных дел СК РФ.

Добавим, что власти отказались от первоначального плана везти семьи погибших пассажиров в Подмосковье для опознания тел жертв катастрофы. 12 февраля в Орск прибудут столичные специалисты, которые возьмут образцы ДНК у родственников погибших.

Следственные органы просят родственников в любое время обратиться в следственный отдел по городу Орску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области для отбора биологических образцов необходимых для проведения экспертиз и идентификации тел погибших.

По данным ГУ МЧС по Оренбургской области, 12 февраля в 14:00 местного времени (12:00 мск) в горбольнице Орска № 4 будет проведён забор биоматериалов у родственников погибших, которые будут перенаправлены в Москву для проведения ДНК-экспертизы.