Ставрополь, 11 февраля, 2018, 21:21 — ИА Регнум. В Ставрополе столкнулись легковой автомобиль и пассажирская «Газель». Об этом, как передает ГТРК «Ставрополье», сообщили в краевом управлении ГИБДД.

Tysto Авария

Инцидент произошел в воскресенье, 11 февраля, на улице Михайловское шоссе. По последним данным, в результате аварии пострадали 9 человек.

«В результате ДТП водители обеих машин, а также семь пассажиров маршрутки госпитализированы», — передает вещатель.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель иномарки, который выехал на встречную полосу.

В настоящее время сотрудники специальных служб устанавливают подробности данного происшествия.

Читайте также: В результате ДТП в Чечне пострадали 10 человек

А также: Возбуждено дело по факту ДТП с восемью погибшими в Красноярском крае