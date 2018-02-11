Оренбург, 11 февраля, 2018, 21:12 — ИА Регнум. В Оренбургской области решили отказаться от доставки родственников жертв авиакатастрофы в Подмосковье. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Оренбуржья Сергей Шермецинский, 12 февраля в Орск прибудет борт со специалистами, которые на базе орского учреждения возьмут образцы ДНК у родственников погибших в результате крушения самолёта в Раменском районе Московской области. По этим образцам и будет вестись опознание в спецучреждении Москвы.

Counselling Трагедии

Родственники погибших пассажиров до сих пор находятся в орском аэропорту. В здании работают медики скорой помощи и психологи. Местные СМИ сообщают, что люди несут живые цветы к входу в здание аэропорта. В Оренбурге неравнодушные горожане несут цветы и зажигают свечи в честь погибших на набережной Урала.

Напомним, 11 февраля в Подмосковье произошло крушение самолёта Ан-148, на борту которого находился 71 человек. Лайнер совершал рейс «Москва — Орск». Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В Оренбуржье 12 февраля объявлен траур.

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