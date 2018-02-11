Москва, 11 февраля, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Житель Сочи Максим К. сдал билеты на рейс «Саратовских авиалиний» за несколько дней до крушения самолета Ан-148. Об этом, как передает РИА «Новости», рассказал сам мужчина.

Esan.edu.pe Гражданская авиация

«Билеты брали Сочи — Москва — Орск, — рассказал мужчина. — С девушкой собирались лететь, но за несколько дней сдали билеты».

При этом Максим К. добавил, что потерял на сдаче билетов около 10 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолет АН-148, следовавший по маршруту Москва — Орск, рухнул в Раменском районе Подмосковья 11 февраля.

Инцидент произошел рядом с деревней Аргуново. На борту воздушного судна, принадлежавшего «Саратовским авиалиниям», находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Выживших нет.

Читайте также: Крушение Ан-148 в Подмосковье: очевидцы рассказали о громком хлопке

А также: Крушение Ан-148: в Орске дежурят психологи и бригады скорой помощи