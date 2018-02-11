Анкара, 11 февраля, 2018, 20:37 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Турции и «Сирийская освободительная армия» захватили еще два селения в сирийском Африне. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб ВС Турции.

MilitaryArms.ru Турецкая армия на марше

По данным военного ведомства, силовикам удалось занять село Хаджы Искендер и селение Серинджек.

«В целом, с начала антитеррористической операции от боевиков освобождено 6 поселков, 32 села, 3 фермы и 13 стратегических высот», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 января 2018 г. ВС Турции начали операцию «Оливковая ветвь» в Африне, направленную против Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов.

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