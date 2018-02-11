Казань, 11 февраля, 2018, 20:22 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов поручил принять все необходимые меры для разрешения ситуации с отравлением 32 человек в Арском районе республики, сообщает пресс-служба главы региона. Он поручил сегодня же провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством первого заместителя премьер-министра РТ Рустама Нигматуллина для анализа ситуации и оказания всей необходимой помощи пострадавшим.

Poelidovolen.ru Школьная столовая

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля в Управление Роспотребнадзора по Татарии поступило 32 экстренных извещения о случаях кишечной инфекции у 30 учащихся и одного преподавателя Казанбашской основной общеобразовательной школы Арского района, а также у одной учащейся ГАОУ СПО «Арский педагогический колледж им. Г. Тукая».

По словам министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, в субботу, 10 февраля, в приемный покой Арской центральной районной больницы обратились дети — учащиеся Казанбашской школы с признаками острой кишечной инфекции. Все обратившиеся дети — из населенного пункта Казанбаш. После консультации по телефону с дежурным врачом Республиканской клинической инфекционной больницы им. Агафонова (РКИБ, Казань) пострадавшие были госпитализированы в эту больницу. Также было принято решение о подворном обходе жителей села Казанбаш — в результате было выявлено еще 26 детей с признаками инфекционного заболевания. Таким образом, в воскресенье, 11 февраля, в РКИБ было госпитализировано 32 жителя Арского района с подозрением на острую кишечную инфекцию — это 30 детей — учащихся Казанбашской школы (1−9 классы), один учитель данной школы и одна девушка — контактная с сестрой, учащейся в Казанбашской школе.

Министр здравоохранения РТ сообщил, что в РКИБ развернуты дополнительные койки, организован комплекс лечебно-диагностических мероприятий, отобран клинический материал для этиологической расшифровки групповой заболеваемости.

Состояние всех пациентов оценивается как стабильное средней тяжести — с улучшением на фоне проводимого лечения.

Все заболевшие дети питались в субботу в столовой Казанбашской школы. Казанбашская школа закрыта на четыре дня — за счет весенних школьных каникул.

В данное время в Казанбашской школе Арского района работает бригада Роспотребнадзора. По словам руководителя ведомства Марины Патяшиной, 80% всех случаев кишечных инфекций — это отсутствие должного контроля и нарушение санитарных норм и правил. Почти всегда источником кишечных инфекций является персонал пищеблоков.

Она также внесла предложение — совместно с прокуратурой провести проверки состояния пищеблоков в школах муниципальных районов, которые не проверялись в течение двух лет.

Рустам Нигматуллин заявил, что главы муниципалитетов, не дожидаясь официальных проверок, должны самостоятельно осуществить контрольные проверки деятельности пищеблоков в общеобразовательных школах своих районов.