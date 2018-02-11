Санкт-Петербург, 11 февраля, 2018, 21:26 — ИА Регнум. Самолет Ан-148 с бортовым номером RA-61 704, разбившийся в Подмосковье 11 февраля 2018 года, за годы своей эксплуатации по меньше мере 15 раз попадал в различные внештатные ситуации. Такой вывод можно сделать из данных открытых источников, в частности, профильного сайта авиаблогеров superjet.wikidot.com, созданного для поддержки отечественной авиатехники.

(сс) Oleg V. Belyakov — AirTeamImages Ан-148

Некоторые из этих происшествий широко освещались СМИ, они представляли угрозу для безопасности полетов. Все инциденты, о которых известно, произошли в период, когда борт RA-61 704 эксплуатировался авиакомпанией «Россия».

Самолет Ан-148−100В (заводской номер 27 015 040 004) был выпущен ОАО «Воронежское Акционерное Самолетостроительное Общество» («ВАСО») в июне 2010 года по заказу авиакомпании «Россия». Первый регулярный рейс он совершил 26 июня 2010 года по маршруту «Пулково» — «Шереметьево» и в обратном направлении.

Уже через два дня, 28 июня 2010 года, во время рейса в Москву в полете произошел отказ генератора правого двигателя. Экипаж вернулся в «Пулково».

16 августа 2010 года после взлёта у самолета, выполнявшего рейс из «Пулково» в «Домодедово», не убрались все стойки шасси. Выработав топливо, самолет благополучно приземлился в петербургском аэропорту.

20 ноября 2010 года борт RA-61 704 должен был вылететь в Архангельск. При выруливании со стоянки «Пулково» произошёл отказ управления передней стойки шасси.

15 декабря 2010 года при возвращении борта из Калининграда в Петербург при заходе на посадку в режиме автопилота произошло самопроизвольное увеличение тяги двигателей. Экипаж взял управление на себя и ушел на второй круг, посадка прошла нормально.

3 февраля 2011 года самолет летел из Санкт-Петербурга в Новый Уренгой. При заходе на посадку у него не выпустилась левая стойка шасси, причем не сработала ни основная, ни резервная гидросистема. Экипаж ушел на второй круг, при повторном заходе на посадку шасси выпустились в штатном режиме.

16 июня 2011 года при взлете из «Пулково» в направлении Тюмени сработала сигнализация о том, что передняя опора шасси не убралась и находится в промежуточном положении. Экипаж решил выработать топливо и вернуться в Петербург. При посадке шасси вышло штатно, посадка прошла нормально.

21 декабря 2011 года при выполнении взлета на рейсе из «Пулково» во «Внуково» у борта не убралась передняя стойка шасси. Самолет вернулся в аэропорт вылета. «Неубравшееся шасси не носит опасности для пассажиров. Мы обязательно проверим автоматику, но это не серьезная поломка», — цитировало тогда представителя а/к «Россия» РИА «Новости».

«Причиной явилось неоткрытие замка выпущенного положения из-за отказа блока микровыключателей», — отмечает сайт superjet.wikidot.com

Наиболее серьезный инцидент, освещавшийся в СМИ, произошел с бортом RA-61 704 24 февраля 2012 года во время выполнения международного рейса из Берлина в Санкт-Петербург. После взлета на взлетно-посадочной полосе аэропорта «Шенефельд» было обнаружено колесо от Ан-148.

При подлете к Петербургу самолет около двух часов дополнительно вырабатывал топливо, а затем благополучно приземлился. После посадки подтвердилось отсутствие колеса левой основной стойки шасси. Причиной инцидента стал сход колеса с оси из-за разрушения подшипников.

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2 марта 2012 года при выполнении рейса Архангельск — Петербург произошло повреждение рабочих лопаток одного из двигателей самолета из-за попадания в воздухозаборник уплотненного снега при рулении в аэропорту Архангельск и частиц от мастичного шва при посадке в «Пулково».

6 февраля 2013 после перелета из Екатеринбурга в Санкт-Петербург произошло ложное срабатывание сигнализации о пожаре в заднем багажно-грузовом отсеке.

31 марта 2013 года после приземления самолета, прилетевшего из Петербурга в Челябинск, при заруливании на перрон произошло разрушение двух шин на левой стойке шасси. Как позже выяснилось, причиной стало попадание во внутреннюю шину болта с аэродромного покрытия, а внешняя шина разрушилась из-за повышенной нагрузки на нее.

28 июля 2013 года после взлета из «Пулково» в направлении Сочи у самолета отказал один из двигателей. После этого борт развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту Петербурга. Причиной остановки двигателя стало попадание птицы.

23 августа 2013 года самолет потерял шину передней стойки шасси при взлете из Минвод. Борт сумел благополучно долететь и приземлиться в «Пулково». Этот инцидент также попал в СМИ.

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30 сентября 2013 года самолет выполнял рейс Петербург — Омск. При взлете на скорости 250 км/ч сработала сигнализация, запрещающая взлет. Экипаж взлет прекратил и вернулся на стоянку.

3 декабря 2013 года после взлета рейса Петербург — Казань не убрались основные стойки шасси. Экипаж выработал топливо и произвел посадку в аэропорту вылета. Причиной назывался отказ распределителя убранного положения основных опор шасси из-за обрыва обмотки электромагнитного клапана.

С 10 апреля 2015 года самолет находился на хранении в Санкт-Петербурге. 8 февраля 2017 года он был передан в лизинг авиакомпании «Саратовские авиалинии».

По данным сайта russianplanes.net, средний налет борта RA-61 704 составил 221 час в месяц, он совершал в среднем 27,1 рейса в неделю, средняя продолжительность рейса составила около двух часов.

Напомним, сегодня, 11 февраля, потерпел катастрофу самолёт Ан-148 компании «Саратовские авиалинии», совершавший полёт Москва — Орск. В 14:21 по московскому времени он вылетел из аэропорта «Домодедово» и вскоре пропал с экранов радаров. Самолёт упал на территории Раменского района Московской области. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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