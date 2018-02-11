Киев, 11 февраля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Жители Польши, которые создали «одну из самых динамичных и процветающих экономик в мире», оценили «вклад и талант» граждан Украины. Об этом сообщил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Вдвойне молодцы (жители Польши), что оценили вклад и талант украинцев, — написал Саакашвили. — И позор банде, оккупировавшей Украину, которая не дает таланту украинцев раскрыться у себя на родине».

10 февраля Gazeta Prawna опубликовала рейтинг «50 самых влиятельных людей польской экономики», составители которого назвали украинских граждан «двигателем» экономики Польши.

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