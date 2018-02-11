Красногорск, 11 февраля, 2018, 19:52 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич выехал на место крушения Ан-148 в Подмосковье. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба полпреда. Заместитель Бабича Алексей Миронов вошёл в состав правительственной комиссии, которую возглавил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Kremlin.ru Михаил Бабич

Напомним, сегодня, 11 февраля, потерпел катастрофу самолёт Ан-148 компании «Саратовские авиалинии», совершавший полёт Москва-Орск. В 14:21 по московскому времени он вылетел из аэропорта Домодедово и вскоре пропал с экранов радаров. Самолёт упал на территории Раменского района Московской области. Погибли все 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).