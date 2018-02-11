Киев, 11 февраля, 2018, 19:32 — ИА Регнум. Модернизированный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) C-125М «Печора» прошел успешные испытания на Украине. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко на своей странице в соцсети Facebook.

Vitaly V. Kuzmin ЗРК С-125М с ЗУР 5В27Д

«Госконцерн «Укроборонпром» продолжает разработку средств противовоздушной обороны ВСУ, — написал Порошенко. — Недавно успешные испытания прошел модернизированный ЗРК С-125М «Печора».

По словам главы государства, после модернизации радиус поражения ракет комплекса был увеличен до 40 км, а высота — до 25 км.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 января 2018 г. секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил, что на Украине проведено первое успешное испытание крылатой ракеты собственной разработки.

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